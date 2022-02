Ad Abriola, in occasione del Santo patrono, un San Valentino tra Fede e Tradizione: ecco le foto

Un messaggio di speranza e di fede è stato rivolto dall’Arcivescovo S.E. Mons. Salvatore Ligorio alla comunità di Abriola in occasione della festività del Santo Patrono, San Valentino.

Parole di conforto sono state espresse anche dal sindaco Romano Triunfo che insieme all’amministrazione comunale ha rinnovato la riconoscenza nei confronti del Vescovo per la sua rassicurante presenza in un momento storico e sociale molto difficile.

Ha ricordato il sindaco:

“San Valentino ha vissuto una rivisitazione della ricorrenza adeguandosi all’emergenza sanitaria che non ha consentito i festeggiamenti tradizionali.

L’affidamento però al Santo Patrono, nelle celebrazioni eucaristiche, non è mancato.

Il borgo dell’amore si rafforza come comune ad alta valenza turistica con i suoi percorsi culturali e religiosi, ma anche enogastronomici.

La qualità dei prodotti locali ha sempre dato lustro alla dedizione dei produttori così come il comprensorio turistico di Sellata Pierfaone ha avvicinato tanti appassionati della neve.

Ciò consente di affermare il valore di una terra della Basilicata accogliente, suggestiva.

Queste caratteristiche necessitano di una riflessione e intervento, in una programmazione regionale mirata, per favorire l’accoglienza delle comunità limitrofe e di persone provenienti da fuori regione.

Ciò renderebbe capillare la fruizione dei servizi, non solo ad Abriola, ma si potrebbero valorizzare e far conoscere altri borghi e magari spingere in investimenti con ricadute locali.

Non sono da sottovalutare gli interventi di revisione delle piste da sci, necessari per migliorare le condizioni e funzionali per poter usufruire delle strutture.

Pensare inoltre a un borgo-albergo di qualità e a misura di tutte le generazioni è tra i suggerimenti opportuni”.

Come da tradizione sono stati benedetti i fidanzati e i coniugi per l’anniversario del 25° e 50° anno di matrimonio ricevendo anche un omaggio da parte dell’amministrazione comunale.

Le benedizioni sono state una testimonianza preziosa per i giovani che vogliono fondare nell’amore la loro vita cristiana e familiare.

Giovani al centro della speranza con San Valentino Protettore che continua a richiamare la fede di tantissime persone catturate dalla tradizione e dall’armonia di un territorio.

Al termine della celebrazione solenne, nel Cineteatro San Giuseppe, si è tenuta una rappresentazione artistica dedicata alla tradizione popolare della comunità di Abriola.

Un lavoro artistico interpretato con successo dall’attrice Eva Immediato, dalla musicista Daniela Ippolito e dall’artista Esther Santarsiero.

Queste alcune foto di Fabio Mauro.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)