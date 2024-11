Ad Albano di Lucania straordinaria partecipazione di pubblico per affrontare un tema di drammatica attualità. I dettagli

Si è svolta ieri, presso la “Sala Frate Arcangelo” ad Albano di Lucania, la “Giornata contro la violenza sulle donne”, un evento promosso dall’Associazione *Il Racconto* che ha visto una straordinaria partecipazione di pubblico e l’intervento di importanti figure istituzionali, artistiche e sociali.

L’incontro, che ha avuto inizio alle ore 18:00, è stato aperto dai saluti del presidente dell’associazione, Giovanni Guarino, il quale ha sottolineato l’importanza di creare spazi di confronto per affrontare un tema di drammatica attualità.

L’evento è stato articolato in tre panel tematici che hanno approfondito diverse prospettive legate alla lotta contro la violenza di genere.

Primo Panel: “Gli attori sociali, come proteggiamo le donne”

La discussione è stata animata dagli interventi della Dott.ssa Pamela Raschellà e Mimma Capobianco, entrambe assistenti sociali, dal dott. Giuseppe Palo, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali, e da Salvatore Corliano, comandante della Stazione dei Carabinieri di Albano di Lucania. Il panel ha evidenziato il ruolo cruciale degli attori sociali nella prevenzione e nella gestione delle situazioni di violenza, mettendo in luce la necessità di sinergie più forti tra istituzioni e operatori del settore.

Secondo Panel: “L’arte, il silenzio, il linguaggio del corpo… quale messaggio?”

Protagonisti di questa sessione sono stati: la dott.sa Annnanica Fittipaldi,storica dell’arte, Pietro Varvarito, cantautore, Juana Perlaza, architetto, e Maria Civita, professoressa, che insieme ai ragazzi dell’Istituto Comprensivo di Albano di Lucania hanno presentato toccanti lavori artistici sul tema della violenza di genere, in particolare una favola da loro ideata e artisticamente costruita per arrivare in maniera immediata a tutti. Un momento di forte impatto emotivo che ha dimostrato il potere dell’arte come strumento per sensibilizzare e dare voce alle emozioni.

Terzo Panel: “Le istituzioni ci sono, possiamo fare di più?”

A chiudere l’evento sono stati Angela Blasi, presidente della Quarta Commissione Consiliare della città di Potenza, Gerardo Larocca, presidente dell’Anci Basilicata, e la dott.ssa Mariagrazia Tammone, Psicologa Psicoterapeuta.

Gli interventi hanno sottolineato l’impegno delle istituzioni, ma anche la necessità di un maggiore coordinamento e di azioni concrete per prevenire e contrastare la violenza sulle donne.

L’evento è stato accolto con entusiasmo e apprezzamento, ricevendo numerosi complimenti per l’organizzazione e per la qualità degli interventi.

I giovani volontari dell’associazione *Il Racconto*, il cui impegno è stato fondamentale per la riuscita dell’iniziativa, proseguiranno nei prossimi giorni sia con eventi divulgativi, che con laboratori psico educativi, condotti dalla Psicologa e Psicoterapeuta dott.ssa Tammone Mariagrazia, nell’ istituto comprensivo di Albano di Lucania.

In concomitanza con l’evento, l’Associazione ha inoltre lanciato due importanti strumenti di supporto: una cassetta delle lettere fisica e un form online anonimo, dedicati a raccogliere domande e testimonianze di chiunque voglia chiedere informazioni, esprimere un disagio o chiedere un confronto. Questi spazi, gestiti con la collaborazione di esperti del settore, rappresentano un ulteriore passo avanti nell’offrire sostegno concreto alle vittime e nel promuovere la cultura del dialogo e della prevenzione.

L’Associazione *Il Racconto* ringrazia tutti i partecipanti e rinnova il proprio impegno nella lotta contro la violenza di genere, invitando la comunità a continuare a contribuire a questo importante dialogo.