Affidi in Basilicata come a Bibbiano? Interrogazione depositata da due consiglieri regionali

I due consiglieri pentastellati, Gino Giorgetti e Gianni Perrino, hanno depositato un’interrogazione per conoscere più da vicino la situazione degli affidi in Basilicata:

“Con la nostra interrogazione vogliamo scoprire quanti siano i bambini allontanati coattivamente, giudizialmente (senza l’intervento della forza pubblica) e non giudizialmente (con il consenso della famiglia); quanti sono i bambini attualmente fuori famiglia collocati in una struttura residenziale, quanti in una famiglia affidataria e quanti collocati fuori regione; a quanto ammonta il numero dei minori fuori famiglia presso famiglie e strutture specializzate che stanno facendo un percorso psicologico e/o che assumono psicofarmaci, quali sono i relativi importi di finanziamento stanziati e costi sostenuti, separati per tipologia di prestazioni erogate; qual è l’importo medio giornaliero che la Regione destina, per ogni singolo ente, per ogni minore collocato; e quali sono infine le procedure di verifica delle strutture per minori che la Regione adotta, ha adottato o intende adottare a tutela dei minori e delle famiglie nel rispetto della L. 184/1983.

Dopo i drammatici fatti accaduti in Emilia-Romagna, il M5S di Basilicata è intenzionato ad assicurarsi che fatti simili a quelle accaduti a Bibbiano non si verifichino anche nella nostra Regione”.