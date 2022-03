Al via in Basilicata il progetto “Action!”: a disposizione dipendenti TotalEnergies in scuole e associazioni no profit per attività di volontariato! Ecco come averli con voi

Al via in Basilicata il progetto “Action!”: ONG, associazioni no profit e scuole lucane possono aderire e avvalersi del volontariato dei dipendenti di TotalEnergies

Avviato anche in Basilicata il progetto “Action!”, programma solidale di TotalEnergies con il quale, in tutto il mondo, i dipendenti della compagnia multinazionale vengono coinvolti in attività di volontariato a supporto di organizzazioni non governative, come fondazioni e associazioni no profit, e di scuole del territorio.

L’iniziativa viene promossa per dare a tutti i lavoratori la possibilità di contribuire allo sviluppo e alla crescita delle località in cui operano, aiutando il mondo dell’associazionismo e permettendo di instaurare legami più stretti con le comunità.

Ciascun volontario di TotalEnergies potrà dedicare fino a tre giorni all’anno a supporto delle iniziative proposte, che potranno coinvolgere, allo stesso tempo, anche più dipendenti.

In Basilicata il programma è rivolto alle associazioni impegnate in uno dei quattro “assi” di azione individuati dalla Fondazione TotalEnergies:

Sicurezza stradale,

Foreste e clima,

Educazione e integrazione dei giovani,

Dialogo tra cultura e patrimonio.

Il progetto “Action!” prevede alcuni ambiti di intervento in cui i lavoratori volontari svolgeranno attività di supporto, in alcuni casi mettendo a disposizione specifiche competenze e capacità come, ad esempio, per il “Tutoraggio”; in questo caso si darà un sostegno ai giovani dai 12 ai 25 anni di età, che si trovino in situazioni di fragilità sociale e che abbiano bisogno di aiuto a scuola o nel lavoro.

Tutte le associazioni no profit, ONG e gli istituti scolastici interessati possono aderire al programma “Action!” in qualsiasi momento e senza alcun termine di scadenza registrandosi come “Partner” sul sito www.action.foundation.totalenergies.com.

Una volta valutati i requisiti (come la prossimità agli uffici di TotalEnergies, il valore di attività e iniziative proposte) e ottenuto il riconoscimento come partner del progetto, i volontari saranno a disposizione dei richiedenti.

Per ulteriori informazioni sul programma è possibile contattare uno dei Country Manager di TotalEnergies all’indirizzo Italy.action-foundation@totalenergies.com.

