Sorpreso alla guida sotto effetto di droga: ecco l’intervento dei Carabinieri del Comando provinciale di Potenza

Nel weekend appena trascorso, le operazioni di controllo straordinario del territorio programmate dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza sono proseguite focalizzandosi sul territorio del Lagonegrese.

L’impegno dei militari dell’Arma nel monitoraggio della circolazione stradale nonché nella vigilanza delle aree urbane e rurali dei centri maggiormente colpiti da reati predatori non ha tralasciato l’espletamento di mirati servizi tesi alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

Le forze in campo hanno visto impegnata la Compagnia Carabinieri di Lagonegro che, con i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile e delle dipendenti Stazioni tra le quali quelle di Lagonegro e Rivello, hanno proceduto al controllo di decine di veicoli con relativi conducenti e passeggeri che transitavano in punti nevralgici della rete viaria.

Numerose le sanzioni elevate per le violazioni al codice della strada e due titoli di guida ritirati quali sanzioni accessorie.

Decine i controlli con etilometro ai guidatori e la sottoposizione a test per verificare la positività alle sostanze stupefacenti di cui una acclarata e confermata presso l’Ospedale di Lagonegro relativa ad un motociclista della provincia di Salerno al quale è stata ritirata la patente di guida e sequestrato il mezzo.

Dovrà, pertanto, rispondere della sua condotta all’Autorità Giudiziaria, chiamata a vagliarne la posizione.

Le ispezioni, personali e veicolari, hanno permesso di rinvenire circa 30 grammi tra hashish e marijuana, portando alla segnalazione di due quarantenni italiani alla Prefettura di Potenza.

Questo a testimonianza di quanto importante sia il proseguo delle attività di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti il cui utilizzo alla guida, oltre ad essere proibito e sanzionato, costituisce un pericolo per tutti gli utenti della strada, anche quelli più attenti e coscienziosi. Ragion per cui servizi come questo continueranno ad essere parte integrante dell’attività preventiva dei Carabinieri a Potenza ed in tutta la provincia.