Anche in Basilicata al via progetto per avvicinare fragili e anziani a servizi digitali. I dettagli

Accrescere le competenze digitali dei consumatori over 65 e fragili.

È questo lo scopo del progetto pilota “Digitalmentis” finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel quale la Regione Basilicata è coinvolta per le fasi di realizzazione.

Il progetto sperimentale verrà realizzato dalla Regione Basilicata in partenariato con altre otto Regioni italiane, che sono state individuate dalla Regione Toscana, capofila ed ideatrice.

Il finanziamento dell’intero progetto è di 3,9 milioni di euro, di questi 189 mila sono destinati alla Basilicata.

Attraverso il progetto Digitalmentis le associazioni dei consumatori destinatarie del finanziamento ministeriale, (Adoc, Adiconsum, Federconsumatori, Tutor, Adusbef, Unc, Confconsumatori e Codacons) coordinate dalla Regione Basilicata erogheranno ai consumatori over 65 e alle persone fragili, percorsi didattici in presenza, in modalità e-learning o in videoconferenza sull’utilizzo consapevole dei servizi digitali della P.A. e sulle possibilità di truffa e rischi presenti sul web.

Il progetto prevede anche attività di supporto ed assistenza digitale presso gli sportelli dedicati.

Le attività saranno erogate dalle vare associazioni dei consumatori presenti su tutto il territorio regionale, tra cui:

Matera;

Rotondella;

Montalbano Jonico;

Pisticci frazione di Marconia;

Nova Siri;

Bernalda;

Policoro;

Tursi;

Potenza;

Albano;

Atella;

Avigliano;

Filiano;

Rionero in Vulture;

Pomarico;

Pietrapertosa;

Castelmezzano;

Corleto Perticara;

Guardia Perticara;

Tricarico;

Tolve;

Moliterno;

Marsicovetere;

Calvello;

Melfi;

Tito;

Rivello;

Trecchina;

Nemoli;

Lauria;

Senise;

Lagonegro;

Miglionico;

Montescaglioso;

Roccanova;

Filiano;

Venosa;

San Mauro Forte;

Bernalda;

Palazzo San Gervasio.

Il progetto Digitalmentis è partito in questi giorni e terminerà a fine 2024, garantendo oltre un anno di attività, formazione ed eventi a favore dei consumatori over 65 e fragili.

La sua sperimentazione costituisce una buona pratica e, in futuro, la Regione ha in animo di estendere i servizi a tutti i consumatori in modo permanente.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)