Atella, riapre domani il Palazzo Badiale con la sua Pizza e il bellissimo giardino! Ecco le novità, tutte Lucane, raccontate da Emilio e Donatella

La nostra Basilicata, terra di Cultura, Tradizioni e bellezze naturali, continua a crescere anche grazie a chi è innamorato della propria terra e continua ad investire nel territorio.

Emilio e Donatella, titolari del panificio “Telesca Mastri Fornai” di Atella, sono tra i migliori esempi di passione e attenzione aiutando i loro clienti a nutrirsi in modo più sano attraverso la selezione continua di materie prime di qualità, l’aggiornamento costante dei processi produttivi e l’attenzione alle nuove esigenze alimentari (intolleranze, voglia di variare l’alimentazione e tanto altro).

Nel 2021, dopo il terribile anno trascorso a causa del Coronavirus, per Emilio e Donatella (che non si sono mai arresi) si sono aperte le porte non solo di un nuovo progetto ma anche dello storico “Palazzo Grande Badiale” ad Atella (PZ).

Questa vecchia badia alle pendici del Monte Vulture ospita splendide camere e non solo.

Per questa nuova stagione riaprirà il 13 luglio 2023.

Com’è noto, al suo interno è presente anche il locale Ristorante-Pizzeria.

PalazzoBadiale Pizza Lucana infatti, dopo il successo degli scorsi anni, accoglierà chiunque abbia voglia di gustare pizze realizzate con farine non raffinate di grani lucani antichi e acqua di mare tutte le sere dal martedì al sabato.

Attentissima la selezione di prodotti lucani d’eccellenza.

A raccontare alla nostra Redazione maggiori dettagli sono proprio Donatella ed Emilio, che specificano:

“Abbiamo sempre amato e apprezzato il nostro territorio, siamo convinti che ha molto da offrire.

Per questo abbiamo messo in piedi anche “PalazzoBadiale Pizza Lucana“, un’idea pensata per garantire sempre il meglio ai nostri clienti.

Nel nostro Palazzo la storia prende nuovamente vita.

I visitatori vengono accolti nel complesso ricettivo disegnato e progettato negli ambienti di un antico complesso monastico, con anche il giardino, posto alle pendici del monte Vulture, nel territorio dello storico Comune di Atella.

L’edificio mantiene l’architettura nonché le antiche quinte murarie cinquecentesche e proprio per valorizzare questa scena densa di fascino e racconto, abbiamo orientato l’intervento di restauro e arredo costruendo spazi tematici capaci di raccontare con forza evocativa la storia locale, gli illustri personaggi, le leggende, le tradizioni della civiltà contadina.

Nel nostro Ristorante, inoltre, la pizza è davvero genuina.

L’impasto viene realizzato con farine di filiera lucana 100%, macinate a pietra.

La farcitura della pizza è frutto di una selezione di vari prodotti lucani di eccellenza.

Riduciamo inoltre anche l’apporto di sodio nell’impasto stesso, attraverso l’utilizzo di acqua marina che ha subìto un trattamento di purificazione, rendendola adatta all’alimentazione.

Tutte queste caratteristiche rendono la pizza facilmente digeribile.

Inoltre è una piazza lucana: come detto, utilizziamo farine del Vulture-Melfese e pregiati prodotti come l’esclusivo Prosciutto Patanegra, il Caviale di storione categoria luxury e formaggi esclusivi, inserendoli per la prima volta all’interno di una pizzeria.

Introdurremo anche nuove pizze come la “Formaggio Badiale”, con mozzarella nera di bufala (che grazie al carbone vegetale è facilmente digeribile).

Siamo i primi ad utilizzarla nel Vulture-Melfese.

In questa pizza metteremo anche il meglio dei nostri formaggi come il Caciocavallo Lucano, il pecorino di Moltiterno, il Pecorone di Forenza e per alleggerirne in sapore, verranno associate delle pere.

Tra le novità anche i panzerotti, i denominati “Cauzun'” lucani, realizzati sempre con farine del Vulture.

Proponiamo anche il panzerotto “Crusco”, farcito con mozzarella (sempre lucana), provolone e ovviamente peperoni cruschi.

Buonissimo anche il panzerotto realizzato con prodotti esclusivamente lucani: mozzarella, prosciutto cotto selezionato e pomodoro.

La nostra nuova idea, attraverso “Palazzo Badiale Pizza Lucana”, è proprio quella di esaltare i prodotti della nostra Terra attraverso la pizza”.

Un vero e proprio angolo di paradiso tra le cantine della vecchia “Badia” e il suo rigoglioso giardino, che si sposa perfettamente sia nel gusto che nella location.

Facciamo i complimenti ad Emilio e Donatella, due imprenditori e maestri della nostra terra che da anni lavorano per migliorarsi creando anche nuovi posti di lavoro e continuando ancora ad investire per valorizzare al massimo il nostro territorio.

