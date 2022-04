Autostrade: aumento esorbitante del costo del Telepass! Ecco le ultime notizie

Tra i vari rincari, dettati dall’aumento del costo di gas, carburanti e materie prime seguito alle sanzioni imposte dai Paesi dell’Ue alla Russia, molti italiani dovranno fare i conti anche con quello del Telepass, nel dettaglio con un aumento unilaterale del “Contratto Telepass Family”.

Come si legge nella comunicazione indirizzata ai clienti:

“La proposta di modifica unilaterale del tuo contratto è dettata dall’esigenza di aumentare – per la prima volta dal lancio del Telepass Family avvenuto nel 1997 – i canoni del Telepass Family e dell’Opzione Twin (se attiva)”.

L’aumento previsto su base mensile sarà di 0,57 euro, Iva inclusa, per il Family e di 0,28 euro, Iva inclusa, “per il Twin comprensivo dell’Opzione Premium/Assistenza Stradale Italia”.

Sull’opzione base, il cui costo annuo è di 15,12 euro, l’incremento sarà di 6,84 euro.

Tali rincari, si apprende sempre nel comunicato, sarebbero determinati dal “progressivo mutamento del contesto tecnologico, di mercato e organizzativo in cui opera Telepass”.

La nota ufficiale specifica:

“La proposta di modifica unilaterale introduce alcune ulteriori previsioni, sugli strumenti di pagamento dei pedaggi e sulla fatturazione, volte ad adeguare le modalità di prestazione del servizi allo sviluppo tecnologico e normativo.

In assenza di recesso, le modifiche proposte entreranno in vigore il 1° luglio 2022“.

Per chi non accetterà gli aumenti avrà facoltà di recedere dal contratto entro il 30 giugno 2022 e tempo 6 mesi per restituire a Telepass il relativo dispositivo.

Come si apprende su Today, in conclusione i rincari non saranno certo esigui:

“usare il dispositivo che permette di pagare in automatico ai caselli autostradali costerà il 45,2% in più“.

