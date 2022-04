Carburanti, “scandaloso: nonostante l’aiuto del Governo prezzi ancora elevati”! Ecco tutti i dati

Italiani ancora alle prese con il caro-carburanti.

Massimiliano Dona, presidente dell’Unione nazionale consumatori, denuncia:

“Scandaloso.

Il gasolio, nonostante il taglio di 30,5 cent deciso dal Governo, 25 cent di accise e 5,5 cent di Iva, è ancora sopra ai valori precedenti lo scoppio della guerra, ossia alle speculazioni scattate dopo il 24 febbraio.

Se la benzina in modalità self service è a 1,793 euro al litro, un prezzo inferiore a quello della rilevazione del 31 gennaio, quando era pari a 1,797 euro al litro, il gasolio è a 1,788 a euro al litro, un livello ancora maggiore al dato registrato il 28 febbraio.

Ossia, dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina, quando era 1,740 euro.

In particolare, da quando è scoppiata la guerra il 24 febbraio, come dimostra il confronto rispetto alla rilevazione del 21 febbraio, se un litro di benzina, dopo l’intervento del Governo, costa quasi 6 cent in meno (5,72 cent), con un calo del 3,1%, pari a 2 euro e 86 cent per un pieno da 50 litri.

E’ una riduzione, per quanto del tutto insufficiente e insoddisfacente, ma un litro di gasolio è aumentato di quasi 7 cent (+6,58), +3,8%, pari a 3 euro e 29 cent a rifornimento.

Per questo il Governo deve intervenire subito, sia aumentando la riduzione delle accise, sia prolungato la riduzione delle accise oltre il 21 aprile, altrimenti subito dopo Pasqua gli italiani si troveranno una bella sorpresina…”.

Della stessa idea il Codacons che aggiunge:

“Le riduzioni dei listini dei carburanti alla pompa sono ancora insufficienti, e gli italiani continuano a pagare i rifornimenti fino al 24,4% in più rispetto allo scorso anno.

Nonostante il calo delle accise disposto dal Governo, oggi la benzina costa il 4% in più rispetto a inizio anno, mentre per il gasolio si spende addirittura il 12,7% in più con un aggravio di spesa pari a +10 euro a pieno”.

Il presidente Carlo Rienzi spiega:

“Peggio ancora se si confrontano i prezzi odierni con quelli in vigore un anno fa.

Per un litro di benzina si spende il 13,8% in più, +24,4% il gasolio con una maggiore spesa pari a +17,5 euro a pieno per il diesel.

Listini ancora troppo alti che influiscono sui prezzi al dettaglio e sull’inflazione, e che dimostrano come le misure adottate dal Governo non risolvano in modo strutturale il problema.

Attendiamo ora l’esito delle indagini sui prezzi dei carburanti aperte dall’Antitrust e da diverse Procure della Repubblica grazie all’esposto presentato dal Codacons, al fine di capire chi stia speculando a danno dei consumatori”.

