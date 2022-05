Avigliano, Bella, Pietragalla e altri 2 comuni si rifanno il look con questo progetto da 5 milioni di euro! Ecco i dettagli

Rigenerazione urbana: Avigliano, Bella, Pietragalla, Filiano e Baragiano insieme per il finanziamento di opere per un importo pari a 5 milioni di euro.

La Legge di Bilancio per l’anno 2022, all’articolo 1, comma 534, ha previsto espressamente quanto segue:

“Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022”.

A farne tesoro sono stati i comuni di Avigliano, Bella, Pietragalla, Filiano e Baragiano i quali, in forma associata, hanno elaborato progetti per un totale di 5 milioni di euro.

Di seguito il dettaglio:

Avigliano: “Progetto di rigenerazione dell’area attrezzata sita nella frazione di Lagopesole – Avigliano mediante la creazione di un parco urbano attrezzato a scopo sociale e sportivo”.

Bella: “Intervento di rigenerazione teso al superamento del degrado urbano e sociale dell’area braida.

Pietragalla: “Piazza Principe Umberto I – centro storico di Pietragalla – miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale mediante la riqualificazione del centro storico di Pietragalla”.

Filiano: “ristrutturazione impianto sportivo di Filiano centro finalizzata alla promozione delle attività sportive ed al miglioramento dei servizi sociali, didattici ed educativi”.

Baragiano: “Intervento di rigenerazione urbana dell’area di P.zza San Rocco e dell’adiacente villa comunale”.

Soddisfazione da parte dei Sindaci dei comuni interessati dal raggruppamento, espressa attraverso le parole del Sindaco di Avigliano, Giuseppe Mecca, quale comune capofila:

“Ringrazio l’ufficio tecnico del Comune di Avigliano, in modo particolare nella persona dell’ing. Rocco Fiore, per la consueta ed enorme disponibilità e professionalità mostrate.

Abbiamo lavorato tanto e bene con i colleghi Sindaci dei comuni di Bella, Leonardo Sabato, di Pietragalla, Paolo Cillis, di Filiano, Francesco Santoro e di Baragiano, Franco Colucci, trovando le giuste sinergie in termini progettuali e di sviluppo coordinato di territori contermini come sono i nostri.

Difronte alla possibilità di portare risorse e sviluppo ai territori, i Sindaci ancora una volta dimostrano di saper superare ogni forma di differenza, territoriale, politica e ideologica, per il bene delle nostre comunità e della nostra terra”.

