Potenza: la Madonna Nera di Viggiano, Patrona della Basilicata, arriva al Sacro Monte! Le foto

Quest’anno sono tornate finalmente le celebrazioni di maggio in onore alla Madonna Nera di Viggiano – Patrona della Basilicata.

Ieri, secondo il programma, è avvenuta la traslazione della Madonna nella Chiesa di San Sebastiano.

Oggi, invece, primo maggio, terminata la messa alle 6:00 sul piazzale antistante la chiesa di San Sebastiano, è partito il lungo cammino – di circa 12 km – della processione verso il sacro Monte che attraversa Viggiano ed esce dal centro abitato sugli antichi tratturi, salutato da mortaretti e fuochi d’artificio.

La parte finale del percorso si inoltra in un vecchio tratturo nel bosco, un cammino segnato dal tempo impervio e faticoso, qui per i portatori lo sforzo è enorme, la Madonna avanza con cambi di portatori molto ravvicinati, i fedeli incitano i portatori con acclamazioni alla Madonna ed è uso raccogliere, lungo il percorso del pellegrinaggio, ciottoli da trasportare e poi depositare lungo la via in prossimità del santuario.

Quando dalla cima del monte, all’altezza della Piana Bonocore, si vede il corteo con la Madonna inerpicarsi sull’ultimo tratto del tratturo cominciano a scoppiare fuochi d’artificio per accogliere e festeggiare la Madonna e il suo seguito.

Ecco alcune foto di ieri e di oggi.

