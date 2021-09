Avigliano, vandali in azione: presa di mira la Villa comunale! Ecco cosa è successo

Brutta sorpresa per i cittadini di Avigliano, qualche giorno fa.

Vandali hanno preso di mira la Villa comunale causando danni ad alcuni servizi per i più piccoli.

A denunciare l’accaduto il Sindaco, Giuseppe Mecca:

“Grazie a chi ha pensato di farci questo regalo.

È quasi un anno che continuiamo a confrontarci contro i gesti di qualche ‘primitivo’ che, non avendo altro di meglio da fare, si diverte a fare questo.

Atti vandalici, abbandono di rifiuti e così via.

Voglio dirlo in modo chiaro e netto.

Esiste una larghissima fetta di questa comunità che sta lavorando per far risplendere Avigliano, ed è in questa che bisogna avere fiducia e speranza.

Tantissimi, donne e uomini di buona volontà che amano il nostro territorio e che lo rispettano.

Mi chiedo invece da cosa sia afflitta quella parte restante, per fortuna composta da pochissime persone, che godono quando le cose vanno male, che compiono questi gesti e che poi immagino siano anche le stesse che si riempiono la bocca parlando di cambiamento (solo parlando!), senza offrire il minimo contributo alla propria comunità.

Mi dispiace soltanto per i bambini che non potranno utilizzare l’altalena, che non potrà essere velocemente riparata in quanto questa gente ha pensato anche di rubare il pezzo mancante.

Sarà nostra cura sistemarla il prima possibile.

Per quanto mi riguarda, potete rassegnarvi.

Mentre distruggete l’altalena noi lavoriamo a realizzare la nuova Villa Comunale, più sicura più accogliente a servizio dei nostri bambini.

Perché loro la meritano.

Porteremo a termine il nostro lavoro alla fine di questi 5 anni di mandato, facendo rinascere Avigliano.

Punto per punto, un passo alla volta.

È l’unica cosa su cui non ho nessun dubbio!”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)