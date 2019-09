Banda di ladri colpisce una banca con una bomba: paura nel potentino

Paura in Basilicata.

La scorsa notte, un gruppo di malviventi ha colpito la Banca Popolare di Bari, a Picerno (Pz) e precisamente in via Giacinto Albini.

I ladri, ancora ignoti, hanno fatto saltare in aria il bancomat della banca facendolo esplodere con una bomba, per poi scappare poco dopo il tempestivo intervento dei Carabinieri, i quali li hanno interrotti prima che potessero portare via il bottino.

Sul posto, oltre ai militari, il tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale.

Aperte le indagini dei Carabinieri per risalire agli autori dell’accaduto.