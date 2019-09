Raccolta differenziata: milioni di euro per questi 16 Comuni lucani!

“La giunta regionale ha approvato la graduatoria dei 16 Comuni beneficiari dei contributi per la realizzazione o l’ampliamento dei centri comunali per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, per un totale di oltre 3 milioni di euro, e un nuovo finanziamento di oltre 800 mila euro per un terzo avviso.

Poiché sono ancora disponibili delle risorse, abbiamo inteso aprire una terza fase e permettere agli altri Comuni che non sono rientrati nei primi due avvisi di presentare le domande e migliorare il sistema di raccolta differenziata delle nostre comunità.

Non serve tenere in cassa i fondi.

Vanno messi a disposizione dei lucani”.

Lo annuncia l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Gianni Rosa.

I Comuni beneficiari sono:

Stigliano, capofila di un raggruppamento che comprende i Comuni di Aliano; Cirigliano e Gorgoglione;

Episcopia;

Gallicchio;

Castelsaraceno;

San Costantino Albanese;

Missanello;

Pietrapertosa;

Bella;

Campomaggiore;

Tramutola;

Spinoso;

Brienza;

Sant’Arcangelo;

Nova Siri;

Picerno;