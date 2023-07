Barbara D’Urso protagonista alla seconda giornata di “Marateale”: “ho origini lucane, ecco la mia promessa alle casalinghe della Basilicata”

È stata Barbara D’Urso la protagonista della seconda giornata di “Marateale – Premio Internazionale Basilicata” in programma fino al 29 luglio a Maratea, all’interno del teatro sul mare dell’Hotel Santavenere.

La regina del piccolo schermo, che ha ricevuto il premio realizzato dal maestro orafo Michele Affidato, ha raccontato dei suoi esordi al cinema, della sua lunga esperienza in tv e dei impegni a teatro.

Intervistata dalla giornalista di Sky cinema, Barbara Tarricone, la D’Urso ha parlato anche del suo futuro, rimarcando le sue origini lucane, da parte del padre originario di Laurenzana.

“Le casalinghe esistono eccome e a quelle lucane prometto che tornerò presto, ma non dico dove”.

La seconda giornata di Marateale, sotto la direzione artistica di Nicola Timpone con la collaborazione di Antonella Caramia, si è aperta con una master class degli attori Rosabell Laurenti Sellers e Lorenzo Richelmy.

È toccato poi all’attore e regista lucano Rocco Papaleo lasciare l’impronta della mano nell’ambito del progetto “The way of the glory” che raccoglierà le impronte degli artisti più amati nel centro storico di Maratea.

La serata, condotta da Roberta Giarrusso, è proseguita poi con tre attori che, nonostante la loro giovane età, sono già riusciti a imporsi sulla scena cinematografica italiana grazie al successo dei loro ultimi progetti:

Pasquale Risiti,

Francesco Pellegrino,

Vladimir Randazzo.

E’ stato poi premiato il produttore cinematografico internazionale Tarak Ben Amman che ha parlato di cinema e di come è cambiato negli anni grazie alla tecnologia.

In conclusione, la presentazione e la proiezione in anteprima del film “Una preghiera per Giuda” con gli attori Tony Sperandeo, Emilio Franchini, Jane Alexander e Bruno Bilotta e il regista Massimo Paolucci.

Al termine della giornata spazio alla musica, in piazzetta del Gesù, con Silvia Salemi, gli Smania Uagliuns e i dg set di Rai Radio 2 che saranno presenti fino a sabato.

Questa sera, tra i più attesi protagonisti del mondo della settima arte, invece, spiccano il regista Paolo Genovese e gli attori Edoardo Leo, Roberto Ciufoli e Rocco Papaleo.

Quest’ultimo presenterà al pubblico il suo ultimo film da regista, “Scordato”, che poi verrà proiettato.a

