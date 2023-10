Basilicata, da Motor France al via la settimana del Km Zero: ben 70 le auto in pronta consegna! I dettagli

Nuova iniziativa della Concessionaria Motor France, azienda con 4 sedi sul territorio.

In continua evoluzione e crescita, anche grazie alle 46 persone che vi lavorano, è pronta a soddisfare tutte le aspettative sia dei clienti che del mercato in termini di prestazioni, affidabilità e sicurezza.

Fabio Sarra ha ereditato dal padre e dalla madre questa azienda fondata nel lontano 1976 e rivisitata in chiave moderna grazie alla sua energia e alle sue idee.

Da diversi mesi, infatti, sono esclusivisti dei marchi Opel, Citroen, Kia, Peugeot sia a Potenza che a Matera.

Proprio nella Città dei Sassi, in Via dei Mestieri (zona Paip 1) l’azienda dà il via alla Settimana del KM ZERO.

Dal 16 al 22 ottobre, è infatti possibile trovare più di 70 auto in pronta consegna.

Un’occasione per acquistare l’auto che si desidera.

Per tutte le informazioni, è possibile prenotare il proprio appuntamento in concessionaria:

chiamando il numero 0835 26 28 32;

Mandando una mail al info@motorfrance.com

