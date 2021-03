Basilicata e Assisi insieme per il G20 di Matera: “Festa di primavera per un mondo migliore”

“Sabato 20 Marzo 2021, per festeggiare la primavera, si terrà, un evento da remoto, con diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Potenza con la presentazione del ‘Manifesto d’Amore per un Mondo Migliore’, in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 e ispirato ai principi di San Francesco (Lettera ai reggitori dei popoli), al Liber Sapientiae e al Programma Umanitario ’Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano’ per superare la crisi pandemica e creare sviluppo e occupazione coinvolgendo tutte le scuole di ogni ordine e grado e l’Università di Basilicata da presentare al G20 che si terrà a Matera dal 28 al 30 giugno 2021”.

Ad annunciarlo è l’architetto Tomangelo Cappelli, coordinatore regionale del programma umanitario ’Il Cantico delle Creature e Mens sana in corpore sano’ che evidenzia come:

“l’evento di sabato rappresenta è importante per mettere al centro dell’attenzione mondiale i temi dello sviluppo e delle grandi sfide di oggi: dalla pandemia ai cambiamenti climatici e all’inquinamento, dal riconoscimento dei diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza e delle Pari Opportunità al sostegno all’innovazione, alla lotta contro povertà, disuguaglianze e discriminazioni di genere e per la valorizzazione del benessere sociale, affinché tutti abbiano pari dignità sociale e siano uguali davanti alla legge senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Sarà un’occasione unica per superare la crisi pandemica e prospettare le condizioni per creare sviluppo e occupazione con le due azioni previste e relative ai Laboratori Emozionali con le scuole e al rilancio strategico del Turismo Emozionale con il ‘Viaggio Sapienziale’ per riscoprire i veri valori della Vita attraverso la consapevolezza del Sapore e puntando soprattutto sui Giovani rendendoli protagonisti degli itinerari per valorizzare, con pièces e performances artistiche musicali teatrali i Paesi/Presepi e cercare di arrestare, così, il triste fenomeno dello spopolamento che li costringe ad andar via proprio per la mancanza di lavoro”.

L’iniziativa rientra sia nel Protocollo d’Intesa sottoscritto da Regione Basilicata, Conferenza Episcopale di Basilicata con monsignor Francesco Nolè (membro CEB al momento della firma) e Sacro Convento di Assisi con frate Mauro Gambetti, allora Custode Generale del Sacro Convento d’Assisi e da poco nominato Cardinale e vicario del Papa, sia nella delibera n° 96 del 10 marzo 2020 approvata dal Comune di Potenza a sostegno della nomina a Città Europea dello Sport 2021 con l’adesione a ‘Mens sana in corpore sano’.

Precisa Cappelli:

“L’evento verrà dedicato a Francesca Antonella Amodio che ha contribuito con grande passione e professionalità al programma ‘Vivere una Vita che Vale’ e che ha fatto della propria professione di insegnante e psicologa una missione di vita, impegnandosi strenuamente e con un amore infinito come il cielo per far valere i diritti dei giovani dedicandosi con una particolare attenzione ai DSA, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, lasciando alla figlia Laura Pecoriello, psicologa, una grande eredità ricca di umanità e di conoscenze con il compito di portare avanti le sue ricerche e di realizzare i suoi sogni nel ricordo indimenticabile del suo sorriso luminoso che continuerà a brillare per sempre nei nostri cuori”.

Dopo gli interventi degli illustri ospiti con forte rappresentanza degli organi degli studenti, di enti, istituzioni verrà trasmesso in esclusiva un concerto dalla Basilica di S. Francesco in Assisi della Cappella Musicale della Basilica Papale di San Francesco d’Assisi diretta da Padre Giuseppe Magrino.

Seguirà, sempre in esclusiva, dal Teatro Giuseppe Garibaldi di Lucera (Fg) un concerto dieretto dal Maestro Carmine Padula Orchestra Suoni del Sud Direttore artistico Maestro Gianni Cuciniello, coordinatore dell’esecuzione Maestro Eduardo Caiazza Regia Warning Video Service audio Massimo Russo e da Potenza la declamazione dei ‘Segreti della Felicità’ a cura della Compagnia Teatrale HDUEteatrO.

L’Evento si concluderà alle ore 12:00 con una preghiera per Papa Francesco e l’ascolto ‘emozionale’ delle campane con gli 8000 campanari della Federazione Nazionale Suonatori di Campane in preparazione della II^ edizione di ‘VOX DEI: il Concerto di Campanili più grande del mondo’ che si svolgerà in occasione del G20 di Matera.a

