Basilicata: il presidente Bardi ringrazia tutte le donne e gli uomini dell’Arma che oggi compie 207 anni!

“Nel 207° Anniversario della fondazione dell’Arma, sempre più forte è la necessità di esprimere eterna gratitudine per una missione plurisecolare al servizio del nostro Paese.

I Carabinieri sono da sempre un presidio di legalità e di sostegno alla popolazione, come dimostrato anche nella recente pandemia.

Come Presidente della Regione Basilicata voglio esprimere tutta la mia vicinanza all’Arma dei Carabinieri, che anche nel territorio lucano si pone come uno dei principali punti di riferimento per tutti i cittadini, a tutela della loro sicurezza e dei loro diritti. Grazie a tutte le donne e gli uomini in divisa”.

Lo scrive in una nota il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)