Basilicata: incentivi economici per favorire l’occupazione a tempo indeterminato! Ecco l’avviso pubblico per contenere la “Fuga di cervelli”

Pubblicato l’Avviso “Giovani competenze lucane in azienda per il rilancio del tessuto produttivo regionale”.

2. Finalità dell’Avviso

1. Il presente Avviso Pubblico si inserisce nell’ambito delle azioni programmate dalla Regione Basilicata finalizzate da un lato ad arginare la cosiddetta “fuga dei cervelli lucani” e dall’altro ad integrare le competenze professionali in azienda per migliorarne la competitività del sistema produttivo regionale.

3. Articolazione dell’intervento

1. L’avviso mette a disposizione delle imprese/datori di lavoro con almeno una sede operativa in Basilicata incentivi economici diretti a favorire l’occupazione a tempo indeterminato, pieno o parziale (non inferiore al 50% delle ore previste dal CCNLL di riferimento), di giovani disoccupati laureati lucani meritevoli, in possesso alla data della presentazione della domanda dei requisiti di cui al successivo articolo 6.

4. Risorse finanziarie

1. Le risorse complessivamente stanziate a valere sul presente Avviso Pubblico sono pari a € 4.000.000 di cui:

€ 1.969.734,62 a valere sulle risorse dell’accordo per la disciplina del completamento della fase attuativa del protocollo di intenti del 18.11.1998 sottoscritto tra ENI Spa e Regione Basilicata di cui alla DGR n. 451/2018;

€ 2.030.265,38 a valere sulle risorse del Fondo previsto dall’art. 45 della legge 23 luglio 2009, n.99 e ss.mm.ii. assegnato alla Regione Basilicata con DM 15 marzo 2019 e con DM 13 novembre 2019 (produzione 2017-2018);

3. La Regione Basilicata si riserva la facoltà di destinare risorse aggiuntive a quelle attualmente stanziate.

Sono destinatari dell’Avviso i soggetti che alla data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:

Siano residenti in un comune della Basilicata;

Abbiano un’età fino ai 40 anni compiuti; massimo 40 anni e 364 giorni.

siano in possesso della laurea triennale, laurea specialistica, magistrale o diploma di laurea vecchio ordinamento con votazione non inferiore a 95 su 110 e lode ottenuta presso una Università, statale e non, legalmente riconosciuta, rispettivamente, per le lauree triennali, prima del compimento del venticinquesimo anno di età e per le lauree specialistiche, magistrali o diploma vecchio ordinamento prima del compimento del trentesimo anno di età;

siano inoccupati e/o disoccupati.

La presentazione della domanda di prenotazione degli incentivi avviene, esclusivamente, per via telematica nell’area riservata “Sezione Avvisi e Bandi” seguendo la procedura indicata all’indirizzo: http://www.regione.basilicata.it.

Il Sistema regionale informativo “Centrale Bandi” è attivo dalle ore 09:00 del 01/03/2022 e fino alle ore 18:00 del 15/06/2022.a

