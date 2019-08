Potenza, intensa attività della Polizia Stradale: 215 pattuglie, controllati quasi 700 veicoli e…

Nell’ambito del piano predisposto dal Compartimento Polizia Stradale Campania a Basilicata, volto ad affrontare le situazioni che si verificano quotidianamente sulle arterie stradali ed autostradali poste sotto il suo controllo, anche in concomitanza con il notevole aumento dei flussi veicolari estivi, la Sezione Polizia Stradale di Potenza ha intensificato l’attività vigilanza stradale sulla arterie viarie provinciali, incrementando l’impiego delle pattuglie sezionali e quelle dei reparti dipendenti della Sottosezione Autostradale di Lagonegro e dei Distaccamenti di Moliterno e Melfi.

Il rafforzamento dei servizi istituzionali della specialità, dal 1 al 15 Agosto, ha consentito di impiegare 215 pattuglie sulla viabilità principale della provincia che, nel corso dell’attività svolta, hanno sottoposto a controllo 694 veicoli e 774

persone.

Ad esito di tali controlli le stesse unità operative hanno proceduto al contesto di 1028 violazioni del c.d.s..

In particolare sono state contestate:

8 violazioni guida a velocità pericolosa (art. 141 c.d.s)

704 violazioni dei limiti di velocità (art. 142 c.d.s.)

48 violazioni per mancato utilizzo dei mezzi di ritenzione (art. 172 c.d.)

4 violazioni per l’ utilizzo di telefonini alla guida (art. 173 comma 2 c.d.s.)

60 violazioni per mancata revisione periodica dei veicoli (art. 80/14 c.d.s.)

15 violazioni per mancata copertura assicurative R.C.A. (art. 193 comma 2 c.d.s.).

Sono state inoltre contestate 2 violazioni all’art. 186 c.d.s., una delle quali sanzionata amministrativamente poichè il tasso alcolemico rilevato era attestato al di sotto della soglia dei 0,80 g/l;

l’altra, invece, ha comportato il deferimento all’A.G. del conducente per l’ipotesi di reato sanzionata dal comma c) dello stesso articolo perché veniva riscontrato in tasso alcolemico pari a 1,86 g/l (e quindi superiore alla soglia di 1,5 g/l, che è penalmente sanzionata dalla citata norma del codice).

Si è proceduto poi al ritiro , quali sanzioni accessorie alle violazioni contestate, di 7 patenti di guida e di 7 carte di circolazione; alla sottoposizione a fermo amministrativo di 12 veicoli ed alla decurtazione complessiva di n. 462 punti sulle patenti dei conducenti.

Sono stati rilevati 15 sinistri stradali di cui 5 con lesioni in cui sono rimaste ferite 7 persone e 10 con soli danni a cose.

Inoltre sono stati deferiti all’A.G. 2 persone perché indiziate, rispettivamente dei reati di ricettazione (art. 648 c.p.) e di rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro (art. 437 c.p.) per l’alterazione del funzionamento di cronotachigrafo digitale.

Sempre nell’ambito dei propri compiti istituzionali di specialità, nella mattinata di ieri, il personale della Sezione Polizia Stradale di Potenza, unitamente a personale della Sezione Polizia Stradale di Bari, effettuava, su richiesta della locale Prefettura ed in raccordo con il Centro Regionale Trapianti della Basilicata, e delle altre strutture sanitarie interessate, una scorta sanitaria per il trasporto di organi dall’Azienda Ospedaliera “San Carlo” di Potenza all’Aeroporto “Carol Woytila” di Bari da dove, con mezzo aereo, gli stessi venivano fatti proseguire per l’Aeroporto di Milano Malpensa e di là verso strutture sanitarie del Nord Italia, per il successivo impianto in pazienti in attesa di trapianto.