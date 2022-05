Basilicata, strada chiusa per grave incidente! Ecco cosa è successo

Fa sapere ANAS:

“A causa di un incidente, è provvisoriamente interdetto al transito un tratto della strada statale 7 ‘Appia’, in entrambe le direzioni, in corrispondenza del km 560,200 a Miglionico (MT).

Per cause in corso di accertamento, il sinistro ha coinvolto un’autovettura ed un mezzo pesante, provocando il ferimento di una persona soccorsa mediante eliambulanza.

Al momento la circolazione è deviata in loco lungo percorsi alternativi.

Sul posto è presente il personale di Anas e delle Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile, una volta ultimate le operazioni di rimozione del mezzo pesante dalla carreggiata”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)