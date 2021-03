Basilicata Zona Rossa: Confindustria sostiene l’iniziativa del Governatore Vito Bardi! La richiesta al Governo

“Comprendiamo le ragioni di molti imprenditori e sindaci lucani e sosteniamo l’iniziativa del governatore Vito Bardi relativa alla richiesta di un nuovo e urgente incontro con il Comitato tecnico scientifico del ministero della Salute per verificare la possibilità di attribuire alla Basilicata, già da ora, una fascia di rischio più moderata con l’uscita dalla zona rossa, alla luce dei nuovi dati relativi al monitoraggio dell’andamento della pandemia che sembrano attestare un calo dell’indice del contagio”.

E’ quanto dichiara il presidente di Confindustria Basilicata, Francesco Somma, che già nei giorni scorsi aveva auspicato un monitoraggio attivo e costante della curva del contagio proprio per consentire, non appena ce ne fossero le condizioni, un allentamento delle misure maggiormente restrittive che sono scattate da lunedì e che sono in vigore indistintamente su tutto il territorio regionale, tali da risultare comunque proporzionate alla situazione epidemiologica.

Summa ha aggiunto:

“Si potrebbe lavorare all’ipotesi di circoscrivere la zona rossa solo alle parti del territorio in cui persiste un’incidenza maggiore del contagio, alla luce dei dati aggiornati consentendo alle attività non essenziali, attualmente chiuse, di poter recuperare una preziosa settimana di lavoro”.

