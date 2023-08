Bonus mobili confermato nel 2023: ecco le novità!

Il bonus mobili è stato confermato anche per il 2023, ma con alcune differenze sostanziali rispetto a quello degli anni precedenti.

Come spiegato da today si parte “dal tetto di spesa massima per cui si può beneficiare della detrazione Irpef: è di 8.000 euro e nella somma sono comprese anche le spese di trasporto e montaggio.

Il prossimo anno, invece, si potrà usufruire dell’agevolazione sono per esborsi totali fino a 5.000 euro.

Chi può averlo?

I beneficiari del bonus mobili sono tutti coloro che hanno effettuato acquisti entro il 31 dicembre 2024 e che hanno avviato degli interventi di ristrutturazione edilizia dal 1° gennaio dell’anno precedente all’acquisto.

Gli unici “oggetti” che rientrano in questa agevolazione sono mobili e grandi elettrodomestici.

Come detto, il tetto massimo di spesa diminuisce progressivamente nel 2023 e nel 2024, rispetto alla precedente edizione del bonus.

Per il 2021 e 2022 il limite di spesa era stato infatti fissato, rispettivamente, a 16mila e 10 mila euro.

Quest’anno la detrazione è sempre del 50%, ma viene calcolata su un massimo importo di 8.000 euro per il 2023 e 5.000 euro per il 2024.

Il bonus può essere richiesto per ogni unità sottoposta a lavori di ristrutturazione: se si effettuano lavori su più di un immobile, perciò, andranno chieste tante agevolazioni quanti sono gli appartamenti/case oggetto delle ristrutturazioni.

Nel dettaglio, l’incentivo è valido per l’acquisto da parte di persone fisiche di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), E (solo per lavatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie), F (per frigoriferi e congelatori), in considerazione di un’attività di ristrutturazione edilizia di un immobile o su parti comuni di edifici residenziali.

Anche gli acquisti online sono agevolati: basterà conservare, in caso di mancata fattura, la copia del pagamento e l’estratto conto della carta di credito, per poter risalire ai dati fiscali di chi effettua la spesa in questione.

Per poter sfruttare l’agevolazione, i pagamenti devono essere sempre tracciabili.

Il bonus può essere richiesto anche per chi sceglie il pagamento a rate.

Per aver accesso al bonus è necessario indicare le spese da detrarre nella dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello redditi persone fisiche) e, come già indicato, può accedere all’agevolazione solamente il contribuente che ha fatto la detrazione diretta (così come cessione del credito o sconto in fattura) dei lavori di ristrutturazione dell’immobile.

Vige l’obbligo di tracciabilità del pagamento e, quindi, oltre al bonifico è ammessa la carta di credito o di debito.

Non è consentito, invece, pagare con assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento.

Se il pagamento è disposto con bonifico bancario o postale, non è necessario utilizzare quello (soggetto a ritenuta) appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di ristrutturazione edilizia".

