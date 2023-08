Brienza: la rigenerazione urbana passa attraverso l’arte. Il progetto

Si terrà dall’1 al 3 settembre la seconda edizione di “UN GRAFFIO D’INNOVAZIONE” progetto di rigenerazione urbana attraverso l’arte contemporanea organizzato dal Comune di Brienza, Fondazione Appennino ETS e Forum dei Giovani di Brienza.

Il progetto prevede la realizzazione di alcuni graffiti destinati all’installazione in largo Fontana Nuova, utilizzando la tecnica della Scuola del Graffito Polistrato di Montemurro, con la cui collaborazione si svolge la manifestazione.

A realizzare le opere saranno appassionati d’arte e curiosi di apprendere la tecnica, rispettando il tema dal titolo “GIOVANI SOLI-STI”, elaborato dal Forum dei Giovani di Brienza, che fa riferimento all’identità storica sociale e culturale del paese.

Il laboratorio sarà aperto dal primo settembre per consentire la stesura delle malte per proseguire con la realizzazione dei graffiti che saranno installati entro il 14 settembre data di chiusura del progetto con un evento di presentazione delle opere che si concluderà in a Largo Fontana Nuova con lo spettacolo “Rock Scotellaro”.

Questo il commento dei rappresentanti della Giunta Comunale:

“Prosegue un cammino per ridare un’anima ad un luogo che si rigenera e si riabita con l’arte, la cultura, la storia.

Per utilizzare le parole di Scotellaro abbiamo scelto di stare dove la terra trema, e trema la terra che incontra radici e fuga, e trema la terra quando è in gioco il futuro delle nuove generazioni in questi luoghi.

E infine tutto è stato reso possibile dall’integrazione delle competenze dell’intera Giunta che va oltre la cultura e dal welfare, valorizzando il senso della socialità, alla manutenzione, cogliendo l’opportunità delle ‘rigenerazione’, si è lavorano all’unisono per avviare un percorso che speriamo si consolidi sempre più nei prossimi anni”.

Di seguito le locandine con i dettagli.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)