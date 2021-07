“Bucaletto è un quartiere isolato e l’unica valvona di sfogo per i bambini è inutilizzabile”! La denuncia

Riceviamo e pubblichiamo una denuncia pervenuta alla nostra Redazione:

“Il 21 aprile 2021 l’associazione La nuova Cittadella tramite PEC richiedeva all’assessore all’ambiente Galella il ripristino dei giochi usurati del parchetto limitrofo alla fontana di Bucaletto, per consentire ai bambini del quartiere che più di altri hanno subito le restrizioni Covid in quanto gli spazi fisici dei prefabbricati sono costringenti, che quando finalmente si sarebbe potuto nuovamente uscire, gli stessi potessero usufruirne visto che trattasi dell’unica area ludica dell’intero quartiere.

Sollecitato telefonicamente diverso tempo dopo l’Assessore si rende disponibile ad effettuare l’intervento.

Oggi, dopo un’ulteriore sollecito, ci risponde che la ditta è interessata all’impianto di un nuovo parco giochi in viale Marconi e finito questo si renderà disponibile per un sopralluogo.

Non è nostra intenzione sollevare polemiche, siamo sempre stati collaborativi e costruttivi, ma ci rammarica l’idea che i bambini debbano ancora una volta pagare il costo delle lentezza degli interventi, già provati da questa pandemia che a loro è costata tanto.

Bucaletto è un quartiere in cui la qualità della vita non è ottimale, isolato dal resto della città, senza servizi a volte essenziali (due anni senza il medico di base), detriti ovunque, pericoli ovunque, l’unica valvola di sfogo la fontana ed il parco giochi che però non può essere fruito perché i già pochi giochi che conteneva sono quasi tutti non utilizzabili.

Ci chiediamo di chi è il compito di tutelare la dignità dei più deboli, se non di chi si è candidato ad assolvere a questo compito?”.

