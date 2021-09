Castelmezzano: donna recuperata dai Vigili del Fuoco! Sul posto anche Carabinieri e 118

I Vigili del fuoco del Comando di Potenza, in data odierna, alle ore 12:50 circa, sono intervenuti per soccorso a persona in contrada Caperrino nel comune di Castelmezzano (PZ).

Quattro persone, per raggiungere un’abitazione in campagna, avevano deciso di utilizzare un sentiero che abbreviasse il percorso.

Tra di loro una donna, infortunatasi alla gamba durante il tragitto.

I Vigili del fuoco, allertati dal 118 e giunti sul posto, hanno trovato la sventurata in un terreno leggermente scosceso.

La donna, cosciente ma dolorante, una volta immobilizzata è stata recuperata con l’ausilio della barella togoba e subito consegnata al personale sanitario intervenuto.

Dopo i primi controlli, è stata trasportata in ospedale a Potenza.

I Vigli del fuoco sono intervenuti con una autopompa e un fuoristrada, per un totale di cinque unità.

Sul posto anche i Carabinieri.a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)