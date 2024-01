Comunità di Marsicovetere nello sgomento per l’improvvisa perdita di Don Antonio. Il messaggio di cordoglio

Un triste annuncio per la comunità di Marsicovetere.

Così scrive il sindaco Marco Zippari:

“Il forte e vigoroso vento freddo di oggi ti ha voluto portare lassù.

Con i sensi della mia stima nei tuoi confronti e accompagnato da dolore e commozione, unito alla profonda gratitudine della tua comunità Marsicoveterese che ti saluta e ti abbraccia per sempre.

Ciao Don Antonio sei stato e sarai punto di riferimento per la mia comunità!

L’Amministrazione Comunale di Marsicovetere proclama il lutto cittadino per questa improvvisa e prematura scomparsa”.

Commenta l’amministrazione del Comune di Satriano di Lucania:

“Apprendiamo la tragica notizia della prematura scomparsa di Don Antonio Petrone.

Una notizia tanto inattesa quanto triste per l’intera comunità.

Prima come amministratore poi da parroco della nostra parrocchia, dal 2001 al 2014, ha guidato la comunità di fedeli con amore e passione, sempre vicino nella preghiera a tutti, nei momenti felici quanto in quelli difficili.

Si è spento subito dopo aver fatto la cosa che più amava, dopo aver celebrato la santa messa.

Lascia un vuoto incolmabile non solo nella comunità dei fedeli ma in tutti quanti ne hanno apprezzato la fede e l’umanità, in tutti coloro che vedendo la luce della sagrestia accesa si sono fermati per un minuto di riflessione, per un consiglio, per un momento di profonda umanità e cultura.

L’amministrazione comunale esprime la sua vicinanza, in questo momento tanto difficile, alla famiglia e a tutta la comunità dei fedeli e porge le più sentite condoglianze.

A Tramutola sarà allestita la camera ardente nella Chiesa del Rosario mentre le esequie saranno celebrate domani nella Chiesa Madre alle ore 11:00.”

Ci stringiamo al dolore dei familiari per questa triste perdita.