Concorso Inps: dopo ben 13 anni al via il bando per l’assunzione di questa figura! I dettagli

Ecco in arrivo nuove assunzioni per l’INPS secondo quanto programmato per gli anni 2020 e 2021 dato l’aumento delle attività e responsabilità attribuite all’Istituto.

L’Inps in questi giorni ha aperto un nuovo bando di concorso per l’assunzione di 165 informatici che andrà a sostituire personale dello stesso profilo.

Erano ben 13 anni che non si procedeva in questo senso per quanto concerne le figure degli informatici.

Inoltre, viste le aumentate attività dell’Istituto, sono in programma altre assunzioni, riferite ai fabbisogni di personale previsti nel 2020 e 2021, sempre in sostituzione di personale uscente, quindi mantenendo invariato il personale totale degli ultimi anni.

Non saranno assunti solo 165 informatici, ma anche medici, avvocati, amministrativi per un turn over che si stima sarà all’incirca di 4000 unità.

Una pianificazione gestionale che si ritiene necessaria proprio per far fronte anche alla modernizzazione dei servizi pubblici.

