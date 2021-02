Si è spento il Dott. Gino Mistrulli, autorevole esponente delle Dc e uno dei padri costituenti della regione Basilicata

Si è spento ieri sera all’età di 93 anni, colpito da questo terribile virus, il Dott. Gino Mistrulli, persona autorevole nella Dc degli anni 60-70.

Così lo ricorda l’On. Giuseppe Molinari:

“Proveniente dal mondo cattolico di cui è stato responsabile dell’azione cattolica è stato per ben due volte segretario provinciale Dc a metà degli anni 60 e nel 73-75 .

Da segretario provinciale guidò la fase di transizione tra la prima e seconda generazione e favori il ricambio generazionale all’interno della Dc.

Eletto consigliere regionale nel 1970 è stato con Verrastro, Peragine ,Vinci, Laureano ed altri uno dei padri costituenti della regione Basilicata dando il suo determinante contributo alla costruzione di una regione modello fino alla fine degli anni 90.

Da sempre amico personale e politico di Emilio Colombo fu candidato al parlamento nel 1968 raccogliendo un largo suffragio.

Persona perbene, coerente si valori cristiani nella vita politica come in quella privata aveva grande capacità di ascolto, di rispetto di tutti e delle opinioni diverse.

Nella vita professionale medico bravo e competente ha lavorato alla cassa mutua della coltivatori diretti.

Terminata l’esperienza politica in maniera discreta, si era ritirato a vita privata ma incontrandolo nella passeggiata che quotidianamente faceva in Via Pretoria si informava delle vicende politiche.

E’ stato un vero galantuomo, onesto gentile con tutti.

È stato un vero onore averti conosciuto ciao Gino, ci mancherà il tuo stile e la tua signorilità”.

Ci stringiamo al dolore della famiglia.a

