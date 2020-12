Coronavirus, a Potenza screening sulla popolazione: presentata una interrogazione

Di seguito l’interrogazione inviata al Sindaco di Potenza, Mario Guarente, dai consiglieri comunali di Centrosinistra Bianca Andretta, Angela Blasi, Roberto Falotico, Angela Fuggetta, Francesco Salvatore Flore, Rocco Pergola, Pierluigi Smaldone e Vincenzo Telesca:

“Interrogazione presentata ai sensi dell’art 28/30 del vigente regolamento del Consiglio Comunale in merito alla comunicazione del Primo cittadino rispetto la previsione di uno screening della popolazione del Capoluogo.

Premesso

• Che la situazione epidemiologica nella nostra regione continua a destare preoccupazione;

• che la città di Potenza non ha come altri Comuni organizzato screening utili a contrastare la diffusione del contagio;

Considerato

• che è interesse non solo dell’Amministrazione, ma di tutto il Consiglio Comunale far conoscere le iniziative rivolte al contrasto della diffusione del Covid 19;

• che il Sindaco ha dato notizia di un percorso condiviso con il Presidente della Regione per avviare nei prossimi giorni uno screening della popolazione del capoluogo;

Chiediamo

Chiarimenti rispetto al percorso avviato o da avviare in collaborazione con la Regione, i tempi necessari per l’effettuazione dello screening e gli sforzi che si intenderanno spendere per assicurare la salute dei cittadini”.

