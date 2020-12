Potenza: proposta un’area attrezzata dedicata ai cani! I dettagli

Così la consigliera comunale Rosa Lamone del gruppo ‘Potenza Civica Guarente Sindaco’:

“Ormai le città puntano a diventare sempre più vivibili per gli animali e per chi li ama.

Da qui l’esigenza di formulare una proposta che scaturisce dalla constatazione che, purtroppo, nella nostra città non esistono aree dedicate ai cani e dalla opportunità di poter inserire nel progetto di riqualificazione del parco medesimo tale possibilità.

In tali aree attrezzate, i cani possono essere condotti senza guinzaglio e senza museruola e possono essere liberi di correre, di svolgere attività motorie, ludiche, sportive e di socializzazione con altri cani.

Naturalmente l’area deve essere recintata, possibilmente con aiuole che sono sicuramente meno impattanti, dotata di una fontana per poter consentire l’abbeveraggio degli animali, di attrezzi per uno sport cinofilo (corsa ad ostacolo) inseriti all interno delle aree medesime, cestini per la raccolta dei rifiuti ed eventuali distributori di sacchetti o altri strumenti per la raccolta delle deiezioni animali.

L’area dovrà essere, altresì, dotata di panchine per gli accompagnatori e di adeguata illuminazione.

Ho avanzato questa mia proposta nella Sesta Commissione consiliare permanente e sono fiduciosa del fatto che possa trovare accoglimento”.

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)