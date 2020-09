Coronavirus: ancora 1 positivo in provincia di Potenza

Il Comune di Barile (PZ) comunica:

“Care/i concittadine/i,

possiamo sicuramente affermare che il Covid-19 a Barile, nel periodo critico, non si è diffuso grazie anche ad un comportamento integerrimo da parte della maggioranza dei residenti, che hanno rispettato lockdown e distanziamento fisico.

Purtroppo però oggi, 2 settembre, vi devo comunicare che il virus si è manifestato nel nostro Comune.

Un nostro concittadino è risultato positivo al Covid-19, sta bene e si trova in isolamento domiciliare.

La situazione è sotto controllo e le autorità sanitarie si sono occupate, come da protocollo, di avvertire sia i familiari che tutte le persone entrate in contatto con questa persona.

Questo contagio deve servirci da monito.

Dovremmo riprendere un po’ tutti quell’atteggiamento di prudenza che con il passare del tempo abbiamo un po’ perso!

La pandemia purtroppo non è finita e bisogna continuare ad osservare tutte le misure anti-contagio prescritte.

Ricordo a tutti, casomai ce ne fosse bisogno, le tre regole base per ridurre al minimo i rischi contagio: utilizzare la mascherina in luoghi chiusi e all’aperto laddove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza di 1 metro, lavare frequentemente le mani e prestare attenzione al distanziamento sociale evitando assembramenti.

Comprendo i dubbi, le ansie, le preoccupazioni che ciascuno di noi potrebbe avere in questo tempo che continua ad essere tormentato.

Ed è per questo che vi chiedo di poter fare riferimento, SEMPRE, alle fonti ufficiali che, per il tramite dell’Istituzione locale, giungono alla comunità.

Abbiamo bisogno di ripartire con un minimo di normalità e la massima sicurezza.

Confido nel vostro buonsenso e giungano al nostro concittadino coinvolto la nostra vicinanza e gli auguri di una pronta guarigione”.

