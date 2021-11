Coronavirus Basilicata, 28 nuovi positivi residenti: ecco i dati comune per comune

REGIONE BASILICATA – BOLLETTINO TASK FORCE CORONAVIRUS

ESTRAZIONE DATI PIATTAFORMA COVID-19 DEL 16 NOVEMBRE 2021, ORE 10.00

Report dati tamponi processati in data 15 novembre 2021

Tamponi molecolari totali 467.981

Tamponi molecolari totali negativi 434.102

Persone testate 246.221

Test antigenici totali 25.130

Tamponi molecolari di giornata 672

TAMPONI MOLECOLARI POSITIVI TOTALI 29

Tamponi molecolari negativi 643

RICOVERATI 25

A.O.R. San Carlo Potenza

Malattie Infettive 9

Pneumologia 8

Medicina d’Urgenza 0

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 1

A.S.M. P.O. Madonna delle Grazie – Matera

Malattie Infettive 4

Pneumologia 3

Medicina Interna Covid 0

Terapia Intensiva 0

GUARITI TOTALI DI GIORNATA 21

DECESSI ODIERNI TOTALI 0

POSITIVI TOTALI 29

Positivi residenti 28

1 Anzi

1 Atella (domiciliato a Rionero in Vulture)

1 Barile

1 Brindisi di Montagna

1 Lavello

3 Matera

2 Melfi

1 Miglionico

1 Moliterno (domiciliato a Montemurro)

1 Pisticci

2 Policoro

5 Potenza

1 Rionero in Vulture

2 Venosa

5 Viggianello

Non residenti ed in isolamento in altra regione 1

1 Puglia

GUARITI TOTALI 21

Guariti residenti in Regione Basilicata 20

1 Anzi

1 Lagonegro (domiciliato a Rivello)

1 Montemurro (domiciliato a Marsicovetere)

1 Pignola

12 Potenza

2 Rivello

1 Stigliano

1 Viggiano

Guariti non residenti ed in isolamento in altra regione 1

1 Calabria

CASI ATTUALI RESIDENTI 948

POSITIVI RESIDENTI IN ISOLAMENTO DOMICILIARE 923

DECEDUTI RESIDENTI 601

GUARITI RESIDENTI 28.759a

