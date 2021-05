Coronavirus Basilicata: oltre 370000 euro per i nostri operatori che non si sono mai risparmiati in piena pandemia! I dettagli

Riceviamo e pubblichiamo il Comunicato Stampa della UIL FPL Basilicata sulle nuove risorse da destinare agli operatori della sanità impegnati nell’emergenza.

“Su richiesta delle sigle sindacali FP CGIL, CISL FP e UIL FPL si è concluso oggi, con l’incontro sul personale del comparto, il confronto per destinare ulteriori risorse, pari ad € 375.000,00, rivenienti dal Ministero della Salute, agli operatori impegnati nel contrasto della pandemia Covid 19.

L’incontro, presieduto dall’Assessore Regionale, Rocco Leone, dal Direttore Generale del Dipartimento Salute, Ernesto Esposito e dal Dirigente del Personale, Raffaele Rinaldi, ha pienamente accolto, per il comparto, la proposta sindacale di destinare tali risorse a, in modo che ciascuna Azienda, di concerto con le OO.SS., possa decidere sul loro utilizzo in base alle varie esigenze delle singole Aziende Sanitarie.

La lotta al Covid non è ancora finita e quindi nei prossimi mesi ci aspettiamo che i vari livelli istituzionali destinino nuovi fondi, perciò l’attestazione di queste nuove risorse rappresenta un buon viatico per ristorare chi in questi mesi non si è risparmiato nella lotta alla pandemia.

Inoltre, saranno calendarizzati diversi incontri tematici al fine di poter emanare delle linee guide comuni per la contrattazione nelle varie Aziende, peraltro, previste dall’articolo 6 del CCNL 2016 2018, che disciplina l’utilizzo dei fondi contrattuali, delle prestazioni aggiuntive, della vestizione e svestizione del personale, nonché gli indirizzi sui contratti a tempo determinato, che questa O.S. ha sempre richiesto da anni e che finalmente trovano attuazione.

Abbiamo infine chiesto alla Regione di sollecitare le Aziende Sanitarie affinché emanino i bandi dei concorsi unici regionali.

La UIL FPL da atto all’ Assessore Leone e alla Dirigenza per l’impegno profuso e mantenuto, in quanto hanno saputo raccogliere le richieste degli operatori e delle forze sindacali che legittimamente li rappresentano.

La UIL FPL attende ora fiduciosa la convocazione dei prossimi incontri“.

