Terapie intensive: la Basilicata è la regione con il più basso tasso di occupazione! Ecco i dati

“La Basilicata è la regione con il più basso tasso di occupazione con pazienti positivi al covid-19 nelle terapie intensive.

Solo il 6 per cento dei posti letto disponibili nelle nostre strutture sanitarie sono occupati, mentre la media italiana si attesta al 17 per cento e ci sono regioni che purtroppo non sono ancora molto lontane dalla soglia critica fissata al 30 per cento.

Un altro dato significativo riguarda la campagna vaccinale: ieri la Basilicata è stata la seconda regione italiana per vaccinazioni sulla popolazione.

Questo, senza farci abbassare la guardia, deve spingerci a guardare con maggior ottimismo al futuro”.

È quanto dichiara l’assessore regionale alla Salute, Rocco Leone, commentando un articolo pubblicato oggi sul Corriere della Sera.a

