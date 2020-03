Coronavirus, chiuso l’ospedale di Villa D’Agri: Sindaci chiedono di isolare i Comuni della zona! I dettagli

Come ormai tutti sapranno, in data odierna, è stato chiuso l’Ospedale di Villa D’Agri.

La situazione di emergenza nel nosocomio si è sviluppata dopo la positività al Covid 19 del medico pneumologo.

La struttura verrà sanificata in settimana, e riprenderà le attività urgenti ad inizio settimana prossima.

I tamponi, come da protocollo, sono indicati esclusivamente a pazienti ed operatori sanitari che hanno avuto stretti rapporti col paziente 0.

Ricordiamo che, chi si fosse recato in ospedale nelle scorse due settimane, deve tempestivamente comunicarlo.

A seguito di tale decisione, i Sindaci dei Comuni di Marsicovetere, Grumento Nova, Viggiano, Tramutola, Sarconi San Chirico Raparo, San Martino D’Agri, Montemurro, Spinoso, Moliterno, Paterno, e Marsico Nuovo, chiedono al Prefetto di Potenza e al presidente Bardi ulteriori restrizioni per i cittadini del comprensorio.

Nel Comunicato inviato alle istituzioni regionali:

“I Sindaci fanno presente che in merito al focolare in corso, con particolare riferimento all’Ospedale civile di Villa d’Agri per l’emergenza COVID-19, c’è forte preoccupazione.

La forte preoccupazione è dettata dal fatto che la vita sociale e professionale dell’operatore sanitario risultato positivo si è svolta, negli ultimi giorni, all’interno e all’esterno della suddetta struttura ospedaliera incontrando numerosi pazienti che oggi possono essere considerati la fascia più esposta.

A nostro parere, è stato colpito il cuore pulsante della Val d’Agri, l’Ospedale, nel quale si concentrano quotidianamente tante relazioni interpersonali che da parte nostra e degli addetti ai lavori sulla sicurezza è difficile se non impossibile controllare.

Per questo motivo chiediamo di vietare tassativamente lo spostamento di persone da un paese all’altro e consentire la circolazione ai soli mezzi che transitano per l’approvvigionamento di farmaci e beni di prima necessità.

Chiedono inoltre la chiusura di tutte le attività lavorative di produzione nel rispetto delle misure di contenimento disposte dalla normativa regionale e nazionale.

La chiusura delle attività dell’area industriale della Val d’Agri e con esse dunque anche quelle del Centro Olio, l’impianto di estrazione petrolifera dell’Eni.

I sindaci chiedono inoltre di allestire un laboratorio per il trattamento dei tamponi nella struttura ospedaliera di Villa d’Agri, visto l’evolversi dell’emergenza”.