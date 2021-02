Coronavirus: la Basilicata verso la zona bianca? Ricoveri in Terapia Intensiva molto sotto la soglia d’allerta. I dati

L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali ieri, 4 Febbraio 2021, ha aggiornato i dati sulla percentuale di ricoveri ospedalieri di ogni regione.

Ancora buone notizie per la Basilicata che fa registrare:

l’uno per cento dei posti occupati in terapia intensiva, molto al di sotto quindi della soglia d’allerta fissata al 30 per cento;

il diciassette per cento per quanto riguarda i posti occupati in area “non critica”, rispetto alla soglia d’allerta del 40 per cento.

La Basilicata si avvicina dunque alla zona bianca?

Il Bianco è previsto per quei territori che vedono una ridotta circolazione del virus e che di conseguenza non hanno nessun allarme a livello sanitario sul fronte “posti letti occupati per contagio da Coronavirus”.

Solo in questo caso, la Regione proclamata “bianca” vedrebbe un’ulteriore diminuzione delle restrizioni rispetto anche alla zona gialla.

Per essere in zona bianca bisogna avere un Rt sotto l’1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti per tre settimane consecutive.

Questo il grafico della situazione attuale.

