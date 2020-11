Secondo quanto disposto dal DPCM 3 Novembre 2020, Art.1, comma 9, lettera r , da domani, 5 Novembre 2020 e fino al 3 Dicembre prossimo, la Biblioteca Nazionale di Potenza resterà chiusa al pubblico.

Restano comunque attivi tutti i servizi on line svolti dall’istituto, come l’iscrizione, l’accesso alle piattaforme digitali di MLOL e ReteIndaco e il servizio sperimentale di Document Delivery gratuito per gli iscritti alla Biblioteca.a

