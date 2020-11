Coronavirus Potenza: in primo piano scuole, trasporti e sicurezza sanitaria. I dettagli

Emergenza Covid-19 all’esame del Consiglio Provinciale di Potenza:

“Analisi e proposte-EMERGENZA Covid-19′, sarà l’argomento centrale in discussione al prossimo Consiglio Provinciale di Potenza, convocato dal suo Presidente, Rocco Guarino, in seduta straordinaria e in modalità videoconferenza mediante la piattaforma Zoom, LUNEDI 16 NOVEMBRE 2020 (alle ore 10:00).

L’assemblea provinciale ha raccolto le diverse istanze provenienti da Sindaci, amministratori locali e cittadini e vuole andare oltre i pronunciamenti ufficiali analizzando la situazione generale sul territorio attraverso una disamina completa delle questioni, cosi come emerse a seguito delle diverse ordinanze, sino alla emanazione di provvedimenti restrittivi in alcuni comuni.

In primo piano, resta la questione relativa alle scuole e quella dei trasporti e non di meno quella sulla sicurezza sanitaria e sull’attività di prevenzione”.

