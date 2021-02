Coronavirus Potenza: screening a tutto il personale del carcere! I dettagli

Da domani 4 febbraio 2021 si darà inizio al programma dei test molecolari per effettuare uno screening covid-19 a tutto il personale in servizio presso la Casa Circondariale “A. Santoro” di Potenza.

Il Segretario regionale del Sappe Saverio Brienza, attraverso una nota sindacale a propria firma, esprime viva gratitudine

al Dott. Sergio Maria Molinari, Direttore U.O.C. del Distretto della Salute presso l’ASP di Potenza, per la sensibilità

dimostrata nei confronti degli operatori penitenziari ed in particolare nei confronti della Polizia Penitenziaria e con

l’occasione ringrazia anche la Direzione della Casa Circondariale di Potenza per aver sapientemente avviato fattivamente

le procedure di intesa con l’ASP:

“La Polizia Penitenziaria è un importante presidio di sicurezza al Servizio dello Stato e opera in situazioni con gravi rischi

per la salute, ancor più gravose dato il particolare contesto emergenziale dovuto alla pandemia COVID-19, pertanto un

programma di screening non può che sortire un importante effetto di serenità lavorativa tra tutto il personale e di

monitoraggio anche nell’ambito del sistema penitenziario.

Si ritiene che procedere sistematicamente ad un programma di screening di tale portata, organizzato periodicamente per

tutti gli operatori penitenziari, non può che essere uno strumento di garanzia per la salute non soltanto per gli stessi

operatori, ma anche nei confronti della popolazione detenuta e della società esterna con la quale il personale intrattiene la

propria vita personale e professionale”.

Scrive ancora Brienza nella nota indirizzata al Dott. Molinari:

“Sarebbe auspicabile, che tale programma venisse ampliato con urgenza anche al personale in servizio presso tutti gli istituti penitenziari lucani, in particolare a quello di Melfi e all’Istituto Penale per Minorenni di Potenza, ai quali da quando è nata l’emergenza sono stati sottoposti ad un unico test, risalente al mese di maggio 2020”.

Il Segretario regionale Sappe Brienza evidenzia che:

“un altro passo fondamentale in merito all’emergenza pandemica sarebbe quello di poter attivare nel più breve tempo possibile la campagna vaccinale anti Covid a tutto il personale e a tutti i detenuti, poiché il Carcere è un luogo che certamente non può permettersi contagi che potrebbero rivelarsi disastrosi, pertanto auspichiamo che le Autorità preposte possano immediatamente procedere alla totale vaccinazione anche nell’ambito penitenziario così come si sta procedendo per altre categorie di lavoratori ad alto rischio”.

