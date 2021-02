Basilicata: al via un progetto per i dipendenti di questa Pubblica amministrazione. I dettagli

Fa sapere la Consigliera regionale di Parità, Ivana Pipponzi, che l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Basilicata ha approvato il primo Piano Organizzativo del Lavoro Agile (Pola).

E continua dicendo:

“Il documento, che rappresenta un unicum nel panorama regionale, è un progetto pilota sperimentale in sinergia con il mio Ufficio di Consigliera regionale di Parità ed in continuità con le azioni in difesa di lavoratrici madri e lavoratori disabili.

Azioni che rientrano nei compiti istituzionali propri dell’Ufficio, ai sensi del d.lgs 198/06, quale Authority in materia di parità e pari opportunità sul lavoro.

Auspico che le altre Pubbliche Amministrazioni lucane seguano la best practice avviata da ARPAB.

Ringrazio il Direttore Generale Antonio Tisci, e la dott.ssa Beatrice Rossi, per la sensibilità offerta nell’applicazione di una normativa ancora sconosciuta ai più”.

