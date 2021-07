Coronavirus, vaccini e variante Delta: ecco le ultime notizie dall’Agenzia europea per i medicinali

“Al momento sembra che due dosi dei quattro vaccini approvati dall’Ue proteggano per tutte le varianti, inclusa quella Delta“.

Lo ha comunicato Marco Cavalieri, dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), che ha aggiunto:

“Dobbiamo assicurarci di completare la vaccinazione di anziani e persone vulnerabili per contrastare la diffusione della variante Delta.

L’Ema non può ancora dare una raccomandazione definitiva relativamente alla strategia del mix di vaccini.

Tuttavia, i dati preliminari condotti in Spagna e Germania non dimostrano problemi di sicurezza, insieme al fatto che la vaccinazione eterologa, già utilizzata per altri vaccini, ha una solida base scientifica.

Tutti e cinque i trattamenti sono efficaci contro le varianti e sono attualmente in fase di revisione.

Si attendono i primi pareri a riguardo entro fine anno”.

