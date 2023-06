Costi di elettricità e gas per famiglie e imprese: la Basilicata è la migliore regione d’Italia! Le parole del Presidente Bardi

In questa fase contrassegnata dalla discesa dei prezzi la Basilicata fa registrare il miglior differenziale d’Italia tra prezzi per import di energia e costi di elettricità e gas per le famiglie e le imprese.

Rispetto alla media del 2021 il differenziale della Basilicata è del 53,7%, rispetto a una media italiana dell’81,8% e punte del 100%.

È quanto si evince da uno studio di Confartigianato Imprese Veneto.

Commenta il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi:

“Lo studio di Confartigianato Imprese Veneto rappresenta il riconoscimento per quanto stiamo facendo per difendere la nostra regione da una crisi globale senza precedenti”.

