Da Potenza i nostri atleti per conquistare la Coppa del Mondo in questa disciplina! In bocca al lupo ragazzi

“Sono passate poche settimane dall’inizio del nuovo anno sportivo e già tanti i chilometri da fare per gli ATLETI Lucani capitanati dal M. MASSIMILIANO MONACO.

Gli atleti dell’Accademia delle Arti Marziali e Sport da Combattimento di Potenza, lasciate alle spalle le trasferte di Istanbul, per il Campionato Europeo di KICKBOXING, e di Cagliari, per il Bjj Sardegna Open e per la summer Week, saranno impegnati a Jesolo per la Coppa del Mondo Wako.

Combatteranno per il podio della Federazione Internazionale riconosciuta dal Comitato Olimpico:

L’Azzurra Viola Monaco, Campionessa Italiana in carica, 27esima nel Ranking Mondiale, alla sua terza esperienza Internazionale;

Simone Fabrizio Pluricampione Italiano tre volte Maglia Azzura 5° ai Campionati Mondiali Wako;

All’esordio invece:

LUCA LOVALLO plurifinalista campionati Italiani di categoria, membro della seconda squadra della Nazionale Italiana.

Ludovica Mecca, Campionessa Italiana Gav e Leonardo Zaccagnino al suo primo impegno internazionale.

