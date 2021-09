Dalle mani di Papa Francesco, in arrivo a Maratea il “Mattone” che unisce i popoli del mondo! Ecco l’evento

Farà tappa a Maratea (PZ), domani 7 Settembre, con arrivo previsto alle ore 17:30 da Agropoli, il “Mattone del Mondo per l’Italia”, una mattonella in vetro in cui sono racchiusi “pugni di terra” provenienti da ben 199 Paesi del mondo e che rappresenta l’unione dei popoli nel segno della pace e della fratellanza.

L’iniziativa è promossa dalla comunità Villa San Francesco, dal CIF Centro Italiano Femminile e dal Centro Sportivo Italiano.

Lo speciale mattone itinerante, scortato lungo tutta l’Italia da ciclisti amatoriali, è partito dal “Museo dei sogni e della memoria” di Feltre, in provincia di Belluno, lo scorso 22 Agosto e dopo 1.500 chilometri attraversando l’Italia, arriverà fino a Canicattì (Agrigento) il 13 Settembre, nel corso di una staffetta ciclistica, sulla tomba del giudice Rosario Levatino, ora Beato.

A Maratea ad accogliere il Mattone del Mondo in Piazza Vitolo:

il Sindaco Daniele Stoppelli,

il parroco Don Donato Partepilo,

la presidente Provinciale CIF Antonella Viceconti,

il Presidente Regionale Centro Italiano Sportivo Basilicata Mimmo Lavanga,

il Presidente Ciclo Club Lauria Donato Fittipaldi,

il Forum delle Associazioni marateote.

Il “Mattone del Mondo” è stato consegnato nei giorni scorsi anche nelle mani di Papa Francesco in Vaticano e per vie diplomatiche ai rappresentanti ufficiali:

dell’Etiopia,

dell’Ecuador,

della Thajlandia,

delle Filippine,

della Palestina,

dell’Uruguay,

del Mali,

del Canada,

del Guatemala.

Il “Mattone del Mondo” ripartirà da Maratea, alla volta di Paola (CS), Mercoledì 8 Settembre, la tappa sarà a cura del Ciclo Club Lauria.

Ecco il programma dell’evento.

