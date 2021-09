Basilicata, rientro a Scuola: “Stiamo lavorando per garantire trasporti in sicurezza”! Ecco i dettagli

L’assessore regionale ad Infrastrutture e Trasporti, Donatella Merra, al termine di un apposito incontro in Prefettura a Potenza, ha dichiarato:

“La riapertura delle scuole si avvicina.

Il 13 Settembre gli studenti lucani ritorneranno tra i banchi al 100 per cento in presenza: stiamo lavorando per una ripartenza in sicurezza e ci faremo trovare pronti.

Nel pomeriggio di domani 7 Settembre si insedierà un tavolo tecnico, al quale sarà invitato anche il presidente dell’Anci, per analizzare e valutare tutte le ulteriori misure di sicurezza necessarie sul Trasporto pubblico locale in vista della ormai imminente riapertura delle scuole.

In base alle ultime Linee guida del Ministero del 30 Agosto scorso, la capienza massima dei mezzi è stata portata all’80 per cento.

Stiamo lavorando per garantire ai nostri studenti un ritorno tra i banchi e sugli autobus scolastici all’insegna della massima sicurezza“.

