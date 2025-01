Dimensionamento scolastico a Corleto Perticara: un appello alle istituzioni pubbliche. I dettagli

“Il nuovo piano di dimensionamento scolastico 2025/2026 varato dalla Giunta regionale della Basilicata colpisce anche il Comune di Corleto Perticara e rappresenta un chiaro esempio di abbandono e di minaccia alla sopravvivenza e allo sviluppo delle aree interne e montane.

Quanto avvenuto è una scelta di mera miopia politica in un territorio che ospita un’importante unità produttiva industriale, come il Centro Olio Total”.

Così in una nota stampa di Michele Montone, coordinatore di Medinlucania Val d’Agri e Sauro Camastra.

Scrive Montone:

“Medinlucania rivolge un appello alla responsabilità collettiva a tutti gli attori coinvolti, istituzioni locali, regionali e nazionali, e a considerare il dimensionamento scolastico non come un esercizio di razionalizzazione economica, ma come una questione strategica per il futuro delle aree interne che rischia di compromettere il tessuto economico e sociale di tutta l’area.

Per Medinlucania servono politiche di investimento e sostegno alla natalità, incentivi per il ritorno o la permanenza delle famiglie e progetti di sviluppo locale. Il mantenimento dei servizi scolastici è cruciale non solo per garantire pari

opportunità educative ai bambini e ragazzi, ma anche per rappresentare un presidio di comunità, un punto di riferimento che contrasta il processo di desertificazione sociale ed economica.

La diminuzione della popolazione nelle aree interne della Basilicata, come Corleto Perticara, evidenzia una problematica strutturale che richiede risposte politiche coraggiose e lungimiranti.

La chiusura o la riduzione dei servizi scolastici non è solo una questione educativa, ma un simbolo del progressivo depauperamento delle aree interne, con effetti devastanti sul tessuto sociale e culturale.

Pertanto riteniamo necessario un dialogo costruttivo con il territorio, affinché ogni azione tenga conto delle specificità locali e delle prospettive a lungo termine.

In questo senso, ribadiamo il nostro impegno a sensibilizzare l’opinione pubblica e a collaborare con tutti per trovare soluzioni che salvaguardino la dignità e la vitalità delle nostre comunità.

Il mantenimento di una scuola a Corleto Perticara è una battaglia simbolica per il diritto di ogni cittadino a vivere dignitosamente nel proprio territorio.

Medinlucania continuerà a monitorare la situazione e a proporre soluzioni che mettano al centro le persone, i territori e il loro potenziale.

Perché crediamo fermamente che il futuro della Basilicata passi dalla tutela e dalla valorizzazione delle sue comunità”.