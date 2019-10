FCA: presentata la nuova vettura elettrica Fiat Centoventi! Ecco i dettagli

In attesa della nuova Fiat 500 Elettrica, è stata presentata al Salone di Ginevra la nuova Fiat Centoventi.

La nuova vettura sarà una “tela bianca”, che lo stesso acquirente potrà personalizzare scegliendo tra:

120 accessori;

vari tipi di tettuccio modulare;

bumper, cerchi e wrapping modificabili;

quattro colori per il tetto, quattro per il paraurti, quattro per i copriruota e quattro per il wrapping.

Tra le sue caratteristiche: la batteria standard, che assicura per una percorrenza di circa 100 km.

Sarà possibile installare una seconda batteria sotto il sedile che potrà essere sganciata, portata in casa e ricaricata.

La Centoventi avrà ruote più piccole e portiere più tradizionali.

Non è stata ancora fissata una data per il debutto sul mercato, così come manca una conferma ufficiale sul prezzo.