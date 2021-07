Figliuolo, accordo su prezzo tamponi: “Chi non può vaccinarsi in questo momento potrà avere il green pass”

“C’è stato un boom di adesioni alla campagna vaccinale e qualcuno dovrà avere pazienza e aspettare un po’.

A breve verrà emanato un provvedimento per poter fare i tamponi a prezzo calmierato, in modo che chi non può vaccinarsi in questo momento possa avere il green pass“.

E’ quanto ha spiegato il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19.

Figliuolo, in un’altra occasione pubblica a Susa, ha proseguito:

“Siamo al 55% della popolazione vaccinabile, vaccinata.

Avevo detto che a fine luglio saremo stati al 60% e ci arriveremo sicuramente.

La campagna vaccinale sta proseguendo senza intoppi.

E’ chiaro che tutto è subordinato alla disponibilità dei vaccini, che arrivano in maniera regolare in questo periodo, e al grande lavoro che si sta facendo con Regioni, province, Difesa, Protezione civile e mondo delle associazioni.

C’è ancora un pezzo di strada da fare, siamo all’ultimo miglio”.

a

a

POTENZANEWS.NET®

(Autorizzazione Tribunale n. 465)