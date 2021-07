Potenza, in questa zona rischio frana e continua mancanza di acqua: “Farò di tutto affinché i disagi possano essere ridotti al minimo”

“Esprimo la mia più totale solidarietà alla comunità di Borgo Trinità Sicilia per le problematiche lamentate e riscontrate all’interno della contrada e, come ex assessore alla Mobilità del Comune di Potenza, offro la mia più ampia disponibilità a risolverle, perché sensibile e attento a problemi che ben conosco”.

Così il consigliere regionale Gerardo Bellettieri sulle annose questioni emerse nella contrada Trinità Sicilia della città capoluogo di Regione.

Prosegue il consigliere regionale di Forza Italia:

“I problemi emersi riguardano innanzitutto i collegamenti con la città potentina, poiché la strada che collega la contrada alla città è a rischio frana e ciò può compromettere la stessa comunità che corre il rischio di rimanere isolata.

Inoltre la comunità lamenta la mancata continua erogazione dell’acqua potabile per intere giornate, circostanza che rende la loro quotidianità difficile ed al limite della sopportazione.

Come uomo delle istituzioni garantisco con assoluta certezza, assicurando tutto il mio impegno, che lavorerò e lavoreremo con il Comune e l’Acquedotto Lucano per stare vicino alla comunità di Borgo Trinità Sicilia affinché diventi parte integrante della città di Potenza con i medesimi servizi e non un conglomerato distaccato da essa.

Farò di tutto affinché i disagi possano essere ridotti al minimo, anche grazie all’aiuto degli altri consiglieri e delle altre istituzioni che mi auguro vogliano scendere in campo per risolvere il problema sollevato”.

